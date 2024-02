Giardini Naxos, FP CGIL: “dipendenti in stato agitazione per le gravi irregolarità amministrative”

StrettoWeb

La Funzione Pubblica CGIL chiede che l’Amministrazione Comunale di Giardini Naxos si “determini in maniera inequivocabile per sanare le irregolarità e creare le condizioni per il regolare pagamento di quanto spettante ai dipendenti”. La FP CGIL ha proclamato la stato di agitazione del personale del Comune di Giardini alla luce delle mancate risposte sulla liquidazione delle somme relative al Contratto Integrativo Decentrato 2022.

Per il Segretario Generale Francesco Fucile, appare gravissimo il riscontro dato dal Comune alle richiesta della FP CGIL rispetto all’argomento in questione, nel momento in cui l’Amministrazione Comunale dichiara che “nell’esercizio finanziario 2022 … non risulta assunto nessun impegno di spesa, né risulta apposito stanziamento nel fondo pluriennale vincolato”, nonostante la corretta approvazione dell’atto di costituzione del fondo, con il parere di regolarità contabile favorevole e sottoscritto dal Responsabile pro-tempore dott. Cavallaro, ormai trasferito presso altro Comune”.

Per evidenziare “ulteriormente il grave stato in cui versano i dipendenti del Comune di Giardini, si aggiunga che l’Ente continua a ricontrattualizzazione del personale in servizio con rapporto di lavoro “part time involontario, procede con la previsione di assunzione dall’esterno di profili professionali già presenti in servizio con contratto part-time e/o a procedere a ricontrattualizare in maniera indiscriminata solo alcuni lavoratori senza una pianificazione condivisa con le Organizzazioni Sindacali”.

