“Gestire la complessità in Pneumologia”, il convegno medico a Rende

Ad oggi, la Pneumologia è una specialità medica che sempre offre soluzioni scientificamente e tecnologicamente avanzate per far fronte a problematiche terapeutiche complesse. In letteratura, negli ultimi anni, c’è stato un aumento sempre maggiore di evidenze scientifiche sull’importanza della prevenzione e del trattamento di numerose patologie croniche respiratorie come: Insufficienza Respiratoria, Asma, BPCO, Sindrome delle Apnee Ostruttive durante il Sonno (OSAS), pertanto è necessario un regolare aggiornamento scientifico.

Per ciascuno di essi saranno evidenziate le più recenti linee guida (LG), i lavori scientifici sviluppatisi negli ultimi anni e le criticità che possono insorgere dall’applicazione delle LG, sia alla luce degli ultimi dati di letteratura che della real life. Venerdì 9 e sabato 10 febbraio, a Rende, presso Villa Fabiano Palace Hotel, avrà luogo un importante approfondimento sulla gestione della complessità in Pneumologia, “Lung 2024” prima edizione. Presidente onorario Francesco Tirone. Responsabili scientifici Giampaolo Malomo, Albino Petrone e Nicola Schifino. Con il patrocinio dell’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Cosenza.

“Nel follow up dei pazienti con patologie respiratorie croniche, il tener sotto controllo la patologia significa anche ridurre l’esposizione a quei fattori che possono scatenare o riacutizzarne i sintomi. Il nostro convegno mira ad approfondire questi argomenti in modo da indirizzare l’Uditorio a una migliore comprensione di queste tematiche”, assicurano i professionisti impegnati alla realizzazione dell’evento.

Il Convegno è stato accreditato su Agenas ed è stato organizzato dal provider Xenia di Francesca Mazza. Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM è necessario registrarsi sulla piattaforma https://didattica.xeniaeventỉ.it, iscriversi al corso di riferimento e compilare: questionario di apprendimento online (doppia randomizzazione e nessuna possibilità di ripetizione) dalle ore 20:00 de 09/02/2024. Diverse le sessioni e molteplici gli spunti di aggiornamento per un doppio incontro scientifico molto atteso dagli addetti ai lavori.

