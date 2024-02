Due gemelli di 3 anni trovati morti in un’auto. Il padre: “non so cosa sia successo”

StrettoWeb

Una vera e propria tragedia si è consumata sull’Interstatale 95 a Miami, in Florida. Due gemelli di 3 anni, infatti, sono stati trovati morti in un’auto parcheggiata. A denunciare la scomparsa il padre, che dopo vari giorni in cui non è riuscito a rintracciare la moglie – che era coi due bambini – ha chiamato la Polizia venerdì, scoprendo la tragica notizia. Diverse telefonate hanno anche segnalato la presenza dei due bimbi sul sedile posteriore di una vettura, c’è chi ha provato a rianimarli senza fortuna. La madre, invece, è rimasta ferita saltando dal cavalcavia dell’autostrada ed è ora ricoverata all’Aventura Hospital in condizioni critiche.

Sulla vicenda rimane un alone di mistero. Il padre, alla Nbcnews Milson Cadet, ha dichiarato: “non so veramente cosa sia successo, perché i miei figli sono morti”. La famiglia è sotto shock. La madre aveva avuto problemi con la casa e con un suo negozio, da capire se il gesto è legato a queste problematiche. “E’ una brava persona, una buona vicina, molto buona, aiutava tutti”, dicono di lei i vicini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.