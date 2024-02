Gaffe al GFVip: Fiordaliso si esibisce… ma ha il microfono al contrario!

StrettoWeb

Nuova prima serata per il reality più seguito d’Italia e… nuovo scivolone: il Grande Fratello, come ogni puntata, ci regala sempre qualche emozione, bella, brutta o divertente che sia. Ed è proprio quello che è accaduto ieri che ci ha resi perplessi ma, allo stesso tempo, ci ha fatto ridere a crepapelle. Tra le protagoniste dell’edizione 2024 del GFVip abbiamo Fiordaliso, iconica cantante italiana soprannominata Zia Fiorda da tutta la brigata. Ben voluta da tutti, ha deciso comunque di abbandonare la casa per riabbracciare i suoi affetti. Ma, dopo una settimana dall’abbandono, è tornata nella dimora più spiata del Paese per salutare i suoi amici di viaggio.

La Fiordaliso di 30 anni fa riappare grazie all’AI

Dopo un momento emozionante con Beatrice Luzzi e il saluto con gli altri ragazzi della Casa, la Fiorda italiana si è ritrovata a fare i conti con l’Intelligenza Artificiale: una Fiordaliso degli anni ’80 le ha parlato attraverso uno schermo, quasi un confronto generazionale. La cantante si è commossa, Signorini dice di essere “rimasto sbalordito” ma a noi, sinceramente, è sembrato un po’ too much. Ma perché, ancora, non avevamo assistito alla sua esibizione!

L’esibizione “al contrario”

Da artista qual è, Fiordaliso si è esibita per salutare gli altri concorrenti in una famosa hit, “Non voglio mica la luna”. Tutto bellissimo, ma il microfono era al contrario! E ci stupisce che nessuno, neanche uno straccio di assistente nel dietro le quinte, le abbia suggerito di girare l’aggeggio. Una gaffe – forse voluta? – ma riuscitissima. Solo a fine esibizione, Rebecca Staffelli le ha scritto il cartello “Sei talmente emozionata che cantavi con il microfono al contrario”. E la stessa Fiordaliso, per riparare alla figuraccia, ha ammesso candidamente che: “ero in playback, che mi frega”.

