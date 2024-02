Futura, Under 19 di scena al Palattinà

StrettoWeb

Un buon modo per applaudire un percorso eccellente e per caricarsi per le sfide future, inclusa quella di questa sera. Alle ore 18 si riapriranno le porte del Palattinà per la Futura nel campionato Under 19 in atto. Giochi di classifica già fatti: i gialloblu di Mister De Stefano sono primi “matematicamente” e ruoteranno uomini e schemi in vista dei probanti prossimi impegni. Dieci punti di distacco in classifica per Capitan Gabriele Squillaci e compagni contro l’avversaria odierna, la Pirossigeno Cosenza, squadra serbatoio della squadra che milita nella massima serie del Futsal italiano.

La Futura, attende, in relazione al percorso in campionato di conoscere la quarta qualificata, aspettando la matematica del caso in ottica PlayOff. Iennarella e compagni, invece, mercoledì sera alle ore 19 giocheranno, ancora una volta tra le mura amiche per provare a brillare ancora: dopo la vittoria nei sedicesimi di finale contro la Gallinese, sarà tempo di ottavo di finale e spareggio “fra-regioni”. A Lazzaro arriverà la Meta Catania.

