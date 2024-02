La nuova frontiera della carne: ora si coltiva nei chicchi di riso

StrettoWeb

Non solo carne in provetta, ora arriva la carne nei chicchi di riso: è una delle tante alternative sostenibili che il mondo ci propone al posto della carne di allevamento considerata molto più inquinante. Questo nuovo tipo di carne proviene direttamente da un esperimento condotto in Corea e pubblicato sulla rivista Matter dal team di ricerca guidato dalla Yonsei University di Seoul. Il risultato è un “riso di manzo” coltivato facendo crescere le cellule di muscolo e grasso bovino sulla superficie e all’interno dei chicchi di riso.

Il vantaggio – secondo quanto comunicato dai ricercatori – è duplice: i chicchi hanno infatti una struttura porosa che funge da impalcatura per le cellule di muscolo e in più contengono molecole favorendone la crescita. Per facilitare il loro attecchimento, i chicchi sono stati rivestiti di gelatina di pesce, un ingrediente sicuro e commestibile. Dopo una decina di giorni di coltura in provetta, il riso ibrido è servito.

L’alimento proposto è sostenibile, ricco di proteine a abbatterebbe sia il costo economico che quello ambientale risultando inferiore rispetto alla tradizionale carne bovina. L’obiettivo, secondo i ricercatori di Seoul, è costituire un prodotto che potrà essere usato per combattere la malnutrizione nei Paesi più poveri, ma anche come alimento per i soldati in missione o gli astronauti nello spazio.

