Fratoianni contro Piantedosi: “si informi sul cronista fermato a Messina”

“Ieri a Palermo il ministro Piantedosi, oltre a cercare di difendere Salvini in tribunale, si è avventurato nel negare che ci sia un tentativo da parte del governo di cui fa parte di restringere la libertà di stampa, aggiungendo pure di non conoscere la vicenda di qualche mese che ha coinvolto un giornalista collaboratore di ‘Repubblica’ che a Messina è stato fermato, perquisito e trattenuto senza alcun motivo per ore in Questura prima di una manifestazione di protesta ambientalista”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Poiché immagino che il ministro dell’Interno sia tornato al Viminale può ora raccogliere informazioni utili e farsi un’idea precisa, così da poter rispondere alla mia interrogazione parlamentare sul caso del giornalista che giace senza risposta da mercoledì“, conclude Fratoianni.

