“Fratelli Tutti”: ecco la Casa di accoglienza gestita dalla Messina Social City

StrettoWeb

“Fratelli Tutti” è un posto sicuro, un luogo che l’Amministrazione del sindaco Federico Basile in collaborazione con la Messina Social City, ha fortemente voluto e trasformato in una vera dimora per molti fragili. Un luogo in cui quotidianamente vengono tradotti in realtà percorsi di autodeterminazione per permettere a uomini e donne di riappropriarsi della loro vita, un luogo in cui 13 nazionalità convivono in armonia con un costante scambio culturale e umano che fa della diversità un valore aggiunto, un luogo che accoglie 60 ospiti, aperto 24 ore su 24, in cui l’équipe multidisciplinare dell’azienda si interfaccia con operatori di diverse realtà territoriali.

“L’impegno quotidiano dell’Azienda nel settore delle vulnerabilità ci rende orgogliosi perché ciascun operatore è riuscito a tradurre in azione concreta la mission aziendale in riferimento a quest’area, area complessa, delicata e in cui la diversità è ricchezza, motivo di crescita, e non un limite”, così la presidente della MSC Valeria Asquini parla del servizio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.