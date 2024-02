Frana ad Ortì: il cordoglio di Forza Italia per la morte di Antonio Genovese

StrettoWeb

“La tragedia accaduta nel pomeriggio di ieri ha scosso l’intera città. Una frana, in via Straorino Ortì, ha portato via con sé, non soltanto fango e alberi, ma purtroppo la vita di Antonio Genovese. Questo drammatico evento, squarciando un impietoso velo su quanto sia labile l’equilibrio naturale e quanto siano fondamentali opere di mitigazione, manutenzione e consolidamento del territorio, impone a noi tutti delle serie e profonde riflessioni“. Lo si legge in una nota stampa del Coordinamento Fratelli di Italia Reggio Calabria.

“Alla famiglia Genovese e ai parenti tutti porgiamo il nostro Cordoglio.

Fratelli D’Italia si stringe a voi in questo momento di grande dolore.

Che questa tragedia sia da monito per il futuro e chi di competenza faccia in modo che questo non accada più“, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.