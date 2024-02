La Fortitudo 1903 promuove la Lotta Libera a Reggio Calabria

StrettoWeb

Una settimana intensa per i “Lottatori amaranto” della Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, giovedì 22 febbraio u.s. sono stati ricevuti gli alunni dell’Istituto scolastico “Panella/Vallauri” la II^ classe femminile della sezione “Moda” e la V classe maschile. Gli alunni accompagnati dai docenti di scienze motorie e sportive, prof.ssa Marilena D’Arrigo e dal Prof. Lorenzo Musarella, hanno visitato il Museo dello Sport “Gennaro Portanova” ed hanno praticato due ore di Lotta, specialità Libera, maschile e femminile, con gli atleti dimostratori Iurie Ravliuc e Francesco Gatto.

Le ragazze del “Panella/Vallauri”, in particolare, hanno dimostrato molto interesse ad esercitarsi nelle tecniche di atterramento ed immobilizzazione, condividendo anche l’idea che l’autodifesa è possibile solo se si esercita costantemente una disciplina di combattimento. Gli altri incontri con gli alunni del prestigioso istituto scolastico proseguiranno nei prossimi mesi, fino al 30 maggio p.v..

Lotta libera, i risultati raggiunti dalla Fortitudo Reggio

Venerdì 23 febbraio u.s. al PalaFijlkam di Ostia Lido l’atleta ucraino Artak Harutyunyan, tesserato con la Fortitudo 1903, ha conquistato la medaglia d’argento partecipando al Campionato Italiano di Lotta Libera, Master B, nella categoria 62kg. La Lotta Libera si differenzia dalla “Lotta greco-romana” perché in quest’ultima specialità non è possibile attaccare le gambe dell’avversario o tentare sgambetti.

Il giorno dopo, 24 febbraio, si è disputato anche il Campionato Italiano U17 di Lotta Libera ed altri due atleti della Fortitudo 1903 hanno dimostrato le loro ottime abilità e competenze tecniche. Carmelo Montesano nella categoria 60kg si è classificato al 10 posto e Angelo Chirico nella categoria 65kg si è classificato al 20° posto. Se si considera che i due ragazzi hanno solo tredici anni e che la gara disputata era riservata agli U17, si comprendono le grandi difficoltà che Angelo Chirico (campione italiano Esordienti 2023) e Carmelo Montesano (vicecampione italiano esordienti 2023) hanno dovuto affrontare, esperienza che, comunque, li ha preparati per partecipare tra tre settimane al Campionato Italiano U15 che si disputerà nello stesso Centro sportivo di Ostia Lido.

