Forte vento a Scilla: mareggiata in atto nella Costa Viola | VIDEO

StrettoWeb

Una violenta mareggiata sta colpendo in queste ore la Costa Viola e precisamente Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Oggi e domani l’alta pressione si estenderà su tutta la Penisola, assicurando tempo stabile, asciutto e mite. Le temperature, in crescita su tutto il territorio italiano, supereranno le medie stagionali, raggiungendo valori che di solito caratterizzano la primavera.

I forti venti di queste ore stanno soffiando prepotentemente aumentando appunto il moto ondoso in diverse località costiere al Sud.

Vento forte e mare mosso, le immagini da Scilla

Mareggiata in corso a Scilla (RC)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.