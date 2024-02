Ex Reggina “ammazza-grandi”: Folorunsho e Bondo castigano Juve e Milan con due super gol

StrettoWeb

Due gol, non banali. Uno alla Juventus e uno al Milan. La Reggina non c’è più. Ancor di più quella Reggina, quella della Serie B, dei giovani promettenti, non c’è più. Però lascia traccia, e lo fa in Serie A, con alcuni dei calciatori passati dallo Stretto. Si è spesso criticato Taibi, e le vecchie società, per le mancate plusvalenze, ma al Ds non si può rimproverare nulla in fatto di prestiti. Negli anni ha quasi sempre azzeccato giovani alla prima esperienza che sono poi diventati grandi. In Serie A, come non dimenticare i vari Fabbian, Turati, Pierozzi, Folorunsho, Bondo.

Due di loro, Folorunsho e Bondo, hanno vissuto un weekend da urlo. Con due gol da urlo. Folorunsho qualche settimana fa aveva segnato al Milan e sabato si è ripetuto contro la Juve, nel match terminato 2-2. Un gol fantastico, di forza, tecnica e grande coordinazione: corner, palla a uscire, Folorunsho colpisce al volo e la mette nel sette. Bondo, invece, ha segnato il gol del 3-2 al Milan, a un minuto dal pari rossonero in dieci uomini. Poi il match è terminato 4-2. Il centrocampista, per 6 mesi in riva allo Stretto lo scorso anno, ha ricevuto al limite dell’area e ha infilato un bellissimo destro a giro.

