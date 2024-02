Grande festa a Morano Calabro: nonna Antonia spegne 103 candeline

StrettoWeb

“È con immenso onore e profondo rispetto – scrivono il sindaco Nicolò De Bartolo e il presidente del Consiglio comunale Mario Donadio – che ci rivolgiamo a nonna Maria Antonia Ferraro, che ieri, 25 febbraio 2024, ha compiuto 103 anni. Un traguardo straordinario e importante. Che testimonia la forza e la resilienza della persona, ma anche la bellezza e la ricchezza di una vita affrontata con saggezza e grazia. Perché la longevità può essere un esempio unico, un faro luminoso per tutti noi, solo se – come in questo e in altri casi di centenari residenti nel nostro salutare borgo – insegna ad approcciare l’esistenza con coraggio, determinazione e tanta gratitudine”.

“Le sue esperienze, i suoi racconti proposti con umiltà e garbo, sono un tesoro prezioso che arricchisce e guida chiunque abbia voglia di imparare alla scuola della vita. Di più, i suoi valori, la sua gentilezza sono fonte inesauribile di ispirazione. Per quanto ci riguarda vogliamo esprimere riconoscenza per tutto ciò che nonna Antonia ha dato e continua a dare”.

“In primis ai suoi familiari che l’accudiscono (tre figlie, otto nipoti, quattordici pronipoti e quattro trisnipoti), e, seppur indirettamente, a tutta la comunità moranese. Auguriamo che i suoi giorni siano colmi di gioia e amore, e che i prossimi anni, che vogliamo festeggiare insieme, trascorrano nella serenità e in piena armonia”.

