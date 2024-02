Fenice, che stangata a Rosseti: maxi squalifica dopo l’espulsione!

StrettoWeb

Lorenzo Rosseti stangato dal Giudice Sportivo. L’attaccante della Fenice Amaranto è stato espulso nel finale del match perso a Sant’Agata di Militello, per proteste nei confronti dell’arbitro. Era appena rientrato dall’infermeria (è stato più lì che in campo), dopo settimane di stop. Questo comportamento non è andato giù al patron Ballarino, che lo ha fatto ampiamente intendere a fine gara.

Intanto, tornando al Giudice Sportivo, quest’ultimo ha rifilato ben quattro giornate di squalifica al calciatore “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”. Rosseti salterà Ragusa, Trapani, Castrovillari e Vibonese, rientrando a fine marzo per il match interno contro l’Akragas.

