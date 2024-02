StrettoWeb

Ospite speciale questo pomeriggio al Granillo per il match del girone I di Serie D tra Fenice Amaranto e Gioiese. In tribuna presente Fabrizio Lucchesi, invitato dal Presidente viola Filippo Martino. Ad annunciarlo è lo stesso club pianigiano. “Oggi in tribuna al ‘Granillo’ invitato dal presidente Filippo Martino presente uno dei dirigenti sportivi più importanti in Italia, Fabrizio Lucchesi”, si legge nella pagina Facebook della Gioiese.

Lucchesi, si ricorderà, tempo fa è stato intervistato da Paolo Ficara per conto del Dispaccio. Direttore Generale dell’Empoli all’inizio del ciclo vincente dei toscani, ha chiarito quello che era il ruolo di Ballarino nella società di Fabrizio Corsi. L’attuale patron amaranto, infatti, aveva precisato di essere stato anche il secondo del Direttore Generale in quegli anni all’Empoli. Lucchesi ha precisato che l’imprenditore catanese svolgeva semplicemente servizio di scouting per la Sicilia. Di seguito l’intervista completa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.