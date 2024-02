Fenice-Gioiese, la festa dei tifosi viola diretti al Granillo | VIDEO

StrettoWeb

Una nuova vita per la Gioiese, che ritrova l’entusiasmo dopo l’arrivo della nuova proprietà e l’annuncio di mister Ciccio Cozza. E la prima avversaria è la Fenice Amaranto, oggi al Granillo. I tifosi viola sono diretti verso Reggio Calabria, come si può vedere dal video in alto.

“Viaggiando verso il sogno”, si legge sul sito del club pianigiano. E’ stato pubblicato un video dei supporters che – con sciarpe e bandiere – viaggiano nel pullman che li porta al Granillo e cantano “Forza la Gioiese Alé”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.