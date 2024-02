Favorivano la permanenza illegale di stranieri in Italia: cinque in manette a Cosenza

StrettoWeb

La Polizia di Stato di Cosenza è impegnata questa mattina questa mattina in un’operazione che ha portato all’arresto di 5 soggetti italiani ed extracomunitari in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del predetto capoluogo. Gli indagati favorivano la permanenza illegale nel territorio dello Stato di numerosi stranieri. In particolare attraverso la presentazione di false attestazioni allo sportello unico per l’immigrazione venivano ottenuti titoli di soggiorno che regolarizzavano apparentemente la permanenza sul Territorio italiano.

Inoltre, un soggetto extracomunitario è indagato anche per il reato di estorsione nei confronti di alcuni connazionali.

L’operazione ha impegnato oltre ai poliziotti della Squadra Mobile, anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Maggiori dettagli saranno riportati in un successivo comunicato, spiegano dalla Questura.

