Il Fantasanremo non ci sarà più? Un messaggio ha spaventato i social, ma ecco la verità

StrettoWeb

Anche Sanremo 2024 è finito. Ha lasciato emozioni, qualche lacrimuccia (è l’ultimo di Amadeus, a meno di clamorosi ribaltoni), tanti tormentoni, risate e le solite polemiche. E il Fantasanremo, invece? Essendo nato con l’arrivo del conduttore – che ha sdoganato e alleggerito la presenza dei cantanti sul palco, meno “impostati” e più liberi, anche per accumulare i bonus – ora che lui non ci sarà più c’è da dire addio anche al gioco?

Un messaggio, dello stesso staff, ha spaventato i social. “FantaSanremo 2024 finisce qui. Si chiude un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre e forse anche le vostre vite”. Più di qualcuno, anche nel mondo della stampa, ha interpretato in negativo questo post sui social, che sarebbe da intendersi come la fine del gioco in concomitanza della chiusura del rapporto con Amadeus.

Fantasanremo, le precisazioni dello staff

Per fortuna dei giocatori, però, non sarà così. Lo stesso staff, data la piega che la vicenda stava prendendo, ha ben pensato di fare alcune precisazioni attraverso un comunicato. “In merito alla notizia circolata stamane su alcune testate giornalistiche sulla chiusura del FantaSanremo, il Team del FantaSanremo tende a precisare quanto segue: abbiamo dichiarato e scritto sui nostri canali social che è la fine del primo ciclo del FantaSanremo e quindi, probabilmente, non ci sarà più un FantaSanremo come tutti fino ad ora l’hanno conosciuto”, si legge.

“Fin dalla prima edizione del 2020 i cardini del nostro gioco sono stati “1 team, 5 artisti, un capitano”, 100 Baudi a disposizione per completare la squadra e un regolamento diviso in due parti: una legata al “merito”, con la classifica del Festival e i vari premi ufficiali ad esso legati, e una parte più ludica e scherzosa. La maggior parte di queste cose, se ci sarà un FantaSanremo 2025, con l’inizio di un nuovo ciclo cambieranno“.

“Quando decideremo tutto ciò? Sicuramente non prima del FantaEurovision, che si terrà in Svezia dal 7 all’11 maggio, Prima ci godremo questo evento musicale che rappresenta la “Champions League” di tutto lo splendido carrozzone rappresentato dal Festival di Sanremo e dal FantaSanremo e poi prenderemo una decisione. La nostra volontà non è quella di “tenere nascoste cose” o creare hype. Dobbiamo semplicemente decidere internamente il da farsi e mettere d’accordo, com’è stato finora, i vari componenti del team su cosa e come sarà il FantaSanremo d’ora in avanti”, si chude la nota.

Dunque, la parola fine sul Fantasanremo non sembra esserci. Intanto perché c’è da pensare al FantaEurovision, e poi perché resta da capire cosa ne sarà della successiva edizione. Amadeus ha avvicinato i giovani al Festival anche grazie a questo gioco, finirla qui significherebbe perdere una fetta di telespettatori che ha reso possibile il record di share. L’attesa quindi è legata semplicemente al prossimo direttore artistico e alle sue idee. In base a quello il Fantasanremo si evolverà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.