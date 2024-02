La fake news della farina di insetti: ma davvero gli analfabeti funzionali non riconoscono una rana?

StrettoWeb

Ripetiamo insieme: le rane non sono insetti. E ancora: le rane non sono insetti. Andiamo avanti così per circa cento volte. Già, perché a volte gli esercizi mnemonici da bambini della scuola primaria sono i più efficaci per far capire alcuni concetti anche ai più duri di comprendonio. Gira da qualche tempo la colossale fake news di quello che, secondo gli analfabeti funzionali del web, dovrebbe essere il simbolo che indica quando un eventuale prodotto alimentare è fatto con farina di insetti.

Ora, senza andare a scomodare leggi, norme e simili, basterebbe saper leggere semplici parole in inglese. O guardare le figure. Già perché il simbolo in questione non è altro che il logo della Rainforest Alliance. E il disegno non rappresenta di certo un insetto, bensì una rana. Che insetto non è. Il logo in questione indica semplicemente che per il prodotto vengono utilizzati metodi che tengono conto della sostenibilità ambientale. Semplicemente questo.

Ma tant’è. Chiarire le cose, in questi casi, è come lavare la testa all’asino: si perde acqua e sapone. Ma fare i Don Chisciotte contro le fake news diventa un imperativo imprescindibile in quest’epoca in cui basta che un Pinco Pallino qualsiasi dica la prima fesseria che gli viene in mente e quella fesseria diventa verbo. O tempora, o mores!

