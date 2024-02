L’evento internazionale a Reggio Calabria e la presenza di Ryanair

StrettoWeb

Tra qualche giorno, più precisamente dal 7 al 10 marzo, si terrà a Reggio Calabria un evento di portata internazionale. Per la prima volta, infatti, la città ospiterà l‘Eurocup di Basket in Carrozzina. Il PalaCalafiore sarà il teatro delle partite in cui, oltre alla Reggio BiC, gareggeranno squadre da tutta Europa, da Francia, Spagna e Turchia. Una vetrina affascinante, per Reggio, che non ospitava un evento di tale portata forse dai Mondiali di Pallavolo del 2010. Un evento organizzato grazie al grande lavoro della società reggina.

La competizione arriva a qualche settimana da un altro annuncio importante che potrebbe rivoluzionare il futuro della città: la presenza di Ryanair, che avrà una base all’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” e che volerà da e per Reggio con 8 voli, 5 internazionali e 3 nazionali.

Queste due notizie, individualmente, non significano nulla. E, tra l’altro, sono completamente staccate. L’una è frutto soprattutto del lavoro della Regione, l’altra – come detto – della Reggio BiC. I primi voli, inoltre, saranno disponibili da fine aprile, molte settimane dopo l’Eurocup. Però, se noi uniamo i puntini e mettiamo insieme tutto questo, ecco… esce fuori qualcosa che potrebbe essere percepito come un fatto positivo.

Perché? Perché se c’è sinergia tra enti, se a collaborare sono i vari ambiti della città, tutti possono trarre vantaggio da tutto. La presenza di turisti, e l’attenzione di una compagnia aerea irlandese, potrebbero essere ottimi attrattori di altri investimenti. Un evento come l’Eurocup, ma anche uno ancora più importante, potrebbe essere replicato. Perché Ryanair dà credibilità alla città e alla Regione, perché la presenza di tanti turisti potrebbe stimolare chi di dovere a spostare l’attenzione sulla città. Sempre, questo, se ovviamente si lavora in un certo modo, con responsabilità, attenzione, credibilità. E non per forza sempre insieme. Ogni ente, singolarmente, può trarre beneficio dall’altro. E così l’Eurocup può trascinare turisti da Marsiglia e Barcellona, e così Ryanair può essere da stimolo per l’organizzazione di eventi come questi.

Le parole dell’Onorevole Cannizzaro

In tal senso, l’Onorevole Francesco Cannizzaro – presente proprio questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dell’evento – ha tenuto a rimarca che l’Eurocup “si sposa con quanto accaduto in città, con i voli Ryanair. Questo evento non va sottovalutato, perché significa che Reggio può prestarsi a questo tipo di manifestazioni. La credibilità la società l’ha raggiunto con un gran lavoro. Ora serve la responsabilità per supportare questa realtà”.

L'Onorevole Francesco Cannizzaro all'evento di presentazione dell'Eurocup

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.