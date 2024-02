Gli ermellini calabresi alle Olimpiadi, con “visita” a Sanremo: la soddisfazione di Filippo Mancuso

StrettoWeb

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso esprime “soddisfazione e orgoglio” per la presentazione sul prestigioso palco di Sanremo delle due mascotte ‘Tina’ e ‘Milo’ scelte per rappresentare l’Olimpiade e la Paralimpiade di Milano-Cortina 2026.

“La Calabria, in particolare l’Istituto Comprensivo di Taverna in provincia di Catanzaro, grazie al progetto elaborato da giovani studenti sarà protagonista alle Olimpiadi invernali del 2026, con le immagini legate alle mascotte che faranno il giro del mondo”. Aggiunge Mancuso: “Un plauso ai ragazzi dell’istituto di Taverna e un doppio apprezzamento per le parole espresse dal giovane Federico Barra dal palco di Sanremo. Descritto come ‘forte e agguerrito’ da Amadeus, Federico ha parlato dell’importanza di fare gioco di squadra, rappresentando uno dei valori principali dello sport. Allo stesso modo – ha concluso il presidente Mancuso – l’impegno di tutti noi deve tendere a fare della Calabria una regione capace di centrare traguardi ambiziosi con il prezioso gioco di squadra”.

