Una serata di gusto e spettacolo al Eolian Milazzo Hotel: cena sensoriale a quattro mani

Il 17 febbraio, il prestigioso Eolian Milazzo Hotel è stato il palcoscenico di un evento culinario senza precedenti: la Cena Sensoriale a Quattro Mani, orchestrata dal Maestro Sensoriale Anthony Andaloro, noto anche come Blind Chef stellato, e dallo Chef Executive Resident Massimo Milano. Questo straordinario viaggio gastronomico ha portato gli ospiti oltre ogni confine, tra note di musica emozionale e un menu sensoriale unico nel suo genere.

Il Maestro Sensoriale Anthony Andaloro ha sapientemente decantato ogni piatto del menu, trasformando la cena in un’esperienza paradisiaca per i sensi. L’entreè di benvenuto ha deliziato i presenti con un aperitivo analcolico accompagnato da un cannolo salato alla ricotta, fichi e noci, introducendo i commensali in un viaggio culinario straordinario.

L’antipasto ha presentato un trionfo di sapori e consistenze, con piatti come l’arancinetto al nero di seppia con gambero, pistacchio e provola, il carpaccio di cernia profumato al pepe rosa e il cubotto di ombrina in crosta di sesamo, su crema di carote affumicata. Ogni boccone era un’esplosione di gusto, una sinfonia di sapori che ha rapito il palato degli ospiti.

I primi piatti non sono stati da meno, con le chicche di patate ai piccoli frutti di mare che hanno deliziato gli ospiti con la loro delicatezza e freschezza.

Il secondo piatto, il filetto di spigola al pane profumato con bieta al finocchietto, ha dimostrato la maestria culinaria dello Chef Executive Resident Massimo Milano e del Blind Chef Anthony Andaloro , che hanno saputo esaltare al massimo il sapore del pescato fresco, creando un piatto che ha conquistato tutti i presenti.

Per concludere in dolcezza questa straordinaria esperienza culinaria, il Tiramisù al mandarino e Cointreau ha regalato un finale perfetto, lasciando gli ospiti estasiati e soddisfatti.

Ma l’eccellenza dell’evento non si è fermata alla cucina. L’evento è stato fortemente voluto e organizzato dal direttore dell’Eolian Marco Falletta, manager che crede in eventi innovativi, esclusivi ed inclusivi. I commensali hanno vissuto questa avventura bendati a lume di candela con il menu segreto, entrando nel mondo al buio del Blind Chef Anthony Andaloro.

La carismatica show girl e presentatrice Paola Parisi, appena tornata da casa Sanremo dove ha brillato come conduttrice e Voce ufficiale delle cene sensoriali “Dinner in The Dark” e del programma tv “The Blind Challenge”, ha aggiunto un tocco di glamour e intrattenimento alla serata. Strabiliante è stato lo show cooking dal vivo dei due chef bendati, un momento unico che ha affascinato e coinvolto il pubblico presente.

Non meno importante è stata la figura di Eleonora Stracquadanio, nuovo supporto visivo del Blind Chef, che ha contribuito con professionalità e dedizione al successo dell’evento.

In conclusione, la Cena Sensoriale a Quattro Mani al Eolian Milazzo Hotel è stata un’esperienza indimenticabile, un connubio perfetto di gusto, spettacolo e emozione, che ha saputo conquistare tutti i sensi degli ospiti presenti. Grazie al talento e alla passione del Maestro Sensoriale Anthony Andaloro, dello Chef Executive Resident Massimo Milano, di Paola Parisi, di Marco Falletta e di tutto il team, la serata è stata un trionfo di eccellenza culinaria e intrattenimento di alto livello.

