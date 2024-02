Grande emozione ad Acconia di Curinga per lo storico Carnevale | VIDEO

StrettoWeb

Tanto entusiasmo ad Acconia di Curinga (Catanzaro) per la 34ª edizione dello storico Carnevale, uno dei più seguiti e storici della zona. Consueta sfilata nella giornata di ieri, come raccontano gli organizzatori ai microfoni di Graziano Tomarchio. A prendere la parola nella serata di ieri è la Presidente Maria Concetta Panzarella: “quest’anno abbiamo dieci carri, uno più bello dell’altro. Sono molto attuali: dalla satira all’ambiente fino al divertimento; poi ce n’è uno dedicato a una persona, un fondatore, venuto a mancare l’anno scorso. Ringraziamo anche il nostro paese per la collaborazione, siamo molto uniti, e ringraziamo anche i ragazzi per quello che è il Carnevale più bello della Calabria”.

A interrompere simpaticamente l’intervento della donna è il socio e Vice Presidente dell’Associazione, Franco Michienzi, che bacia affettuosamente la Panzarella sulla guancia e poi prende la parola: “chi viene qui da anni e anni ci conosce, non dobbiamo pubblicizzare quasi nulla, perché ci conoscono tutti, dall’alta Calabria fino a Reggio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.