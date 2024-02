Elezioni Regionali Sardegna, Truzzu: “Vannacci e Sgarbi in Giunta? Sceglierò i sardi”

StrettoWeb

“Sgarbi e Vannacci nella mia giunta? Prima dobbiamo vincere le elezioni, non ho ancora pensato a nessuno degli assessori perché solitamente ho l’abitudine di fare una cosa alla volta. Abbiamo tante persone capaci in Sardegna e non vedo il motivo per portare assessori da fuori della nostra regione”, ha affermato il sindaco di Cagliari e candidato alle prossime elezioni regionali in Sardegna Paolo Truzzu. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso dell’intervista del giornalista Klaus Davi nel web talk Klauscondicio

Truzzu: “grazie al mio intervento si è potuto tenere a Cagliari il gay pride”

“Grazie ad un mio intervento si è potuto tenere il gay pride a Cagliari. Non l’ho mai bloccato, anzi il primo anno quando ero appena stato eletto era entrata in vigore una nuova norma per cui per fare il gay pride gli organizzatori dovevano sostanzialmente pagare 20 mila€ per poter garantire il servizio della polizia municipale”, ha affermato il sindaco di Cagliari e candidato alle prossime elezioni regionali in Sardegna Paolo Truzzu. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso dell’intervista del giornalista Klaus Davi nel web talk Klauscondicio

“Non c’era ancora la giunta e non potevamo fare una delibera, allora io ho parlato di mio pugno con il comandante della polizia municipale prendendomi la responsabilità e dicendogli che era giusto che non pagassero nulla perché era un esercizio delle proprie opinioni, una manifestazione di libertà che io non condivido, ma era giusto che chi aveva quelle posizioni potesse manifestare”, conclude Truzzu.

