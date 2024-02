StrettoWeb

“Oggi è una giornata di sole e di democrazia per la Sardegna e non per le analisi di domani sui giornali su quanto funziona il campo largo di Conte e Schlein, chi se ne frega”. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini alla scuola politica del Carroccio.

I candidati governatore sono Alessandra Todde per Pd-M5S, Lucia Chessa con Sardigna R-Esiste, Paolo Truzzu per il centrodestra e Renato Soru con la sua Coalizione sarda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.