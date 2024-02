Elezioni Regionali Sardegna, file a Cagliari per chiedere le tessere elettorali

StrettoWeb

Decine di persone in fila a Cagliari per chiedere i duplicati delle tessere elettorali per poter votare alle elezioni regionali. Il Comune del capoluogo ha tenuto aperti quattro punti per espletare questa formalità necessaria per poter andare al seggio: l’ufficio elettorale di piazza De Gasperi 2 (via Sonnino), l’ufficio di città 4 (via Castiglione 1), l’ufficio di città 5 (Via Carta Raspi 2) e la municipalità di Pirri (via Riva Villasanta 35).

I candidati governatore sono Alessandra Todde per Pd-M5S, Lucia Chessa con Sardigna R-Esiste, Paolo Truzzu per il centrodestra e Renato Soru con la sua Coalizione sarda.

