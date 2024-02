Elezioni Regionali Sardegna, il dato definitivo dell’affluenza alle urne

StrettoWeb

Urne ufficialmente chiuse per le elezioni regionali in Sardegna. Alle 22:00, ora di chiusura dei seggi, ha votato il 52,3% degli aventi diritto. Questo il dato dell’affluenza, quando mancano le cifre di due Comuni. StrettoWeb seguirà lo spoglio delle schede in diretta dalle ore 06:30 di oggi, lunedì 26 febbraio.

A Cagliari ha votato il 55,32%

“Alle ore 22 di questa domenica 25 febbraio, in occasione delle Elezioni del Presiedente e del Consiglio Regionale della Sardegna 2024, nella città di Cagliari ha votato complessivamente il 55,32% degli aventi diritto”. È quanto si legge sul sito del Comune di Cagliari.

Regionali Sardegna: 4 candidati presidenti

Sono 1.400 i candidati per le Regionali in Sardegna che si dovranno contendere i 60 seggi del Consiglio regionale. I candidati governatore sono Alessandra Todde per Pd-M5S, Lucia Chessa con Sardigna R-Esiste, Paolo Truzzu per il centrodestra e Renato Soru con la sua Coalizione sarda.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.