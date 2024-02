Elezioni Regionali Abruzzo, i sondaggi: è testa a testa tra il candidato di Pd – M5S e il governatore uscente

StrettoWeb

La competizione per la presidenza della regione Abruzzo appare estremamente equilibrata (come già successo in Sardegna proprio ieri con la vittoria di Todde per poche migliaia di voti), tra i candidati in corsa, secondo il sondaggio Winpoll, con Marsilio (Centrodestra) che raccoglie il 50,4% delle preferenze contro il 49,6% di D’Amico (Pd-M5S- Italia Viva- Azione), escludendo gli indecisi e coloro che non intendono votare (34%).

Per quanto riguarda le liste: Fratelli d’Italia si distingue con il 25,2% delle preferenze, seguito dal Partito Democratico al 17,8% e dal Movimento 5 Stelle al 13,4%.

