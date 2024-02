Elezioni Regionali Abruzzo: due candidati alla presidenza e 12 liste | DETTAGLI

StrettoWeb

Presentate le liste per le elezioni regionali in Abruzzo del prossimo 10 marzo, tutti i partiti hanno consegnato entro i termini i documenti necessari. Si sfideranno Marco Marsilio, di Fdi, ex senatore e presidente della Regione uscente, ricandidato dal centrodestra, e Luciano D’Amico, ex rettore dell’università di Teramo, a capo di una coalizione di centrosinistra allargata al Movimento Cinque Stelle.

Elezioni Regionali Abruzzo, 12 le liste presentate

Sono complessivamente 12 le liste in campo: a sostegno di Marsilio ci sono Fdi, Forza Italia, Lega, Lista civica Marsilio presidente, Noi Moderati, Udc-Dc. A sostegno di D’Amico Pd, M5S, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo Progressista solidale, Abruzzo insieme e Riformisti e civici.

