Elezioni Europee, De Luca conferma: “sarò candidato”

Nella tradizionale diretta social, Cateno De Luca, ha parlato nuovamente sulle elezioni europee: “siamo impegnati alla costruzione di un progetto alternativo che ci vedrà protagonisti. Questa sera sarò a Roma per una lunga discussione. Ieri, in una riunione, si è parlato di noi in maniera positiva. L’1 e 2 marzo nell’assemblea nazionale di Sud chiama Nord a Taormina decideremo il da farsi”.

“Candidato? Sì, io ci sarò e vedrete che saranno candidati anche Dafne Musolino e Palmira Mancuso. Saremo l’unica novità politica ed ecco perché crescono gli attacchi nei nostri confronti, andiamo avanti senza se e senza ma“, conclude De Luca.

