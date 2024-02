Elezioni Europee, Cateno De Luca a Bandecchi: “non verrò con te, sei incardinato nell’Europa delle lobby”

StrettoWeb

La lista per le elezioni Europee con Stefano Bandecchi, Vittorio Sgarbi e Cateno De Luca non si farà (almeno per ora). E’ quanto ha sottolineato il leader di Sud chiama Nord nella tradizionale diretta social di qualche minuto fa: “non serve la lista degli eccentrici. Le Europee non sono la madre di tutte le battaglie, ma un passaggio per far crescere il nostro movimenti, noi non siamo disoccupati politici”, rimarca De Luca.

“Non conosco la linea di Bandecchi”

“Ho grande rispetto per Sgarbi, ma lui, fa parte di un Governo che ha proposto l’Autonomia differenziata e noi siamo contrarissimi. Bandecchi? Mi ha chiamato, ma non so qual’è la sua linea. Di certo sono incardinati nell’Europa delle lobby. Non ho l’ansia di prestazione e non svendo le mie idee”, rimarca Cateno De Luca.

“Noi siamo per + Equità e – Europa”

“I nostri capisaldi sono + Equità e – Europa, se Bandecchi e Sgarbi fanno il mea culpa se ne può discutere, altrimenti andremo avanti per la nostra strada. Non mi interessa dare vita ad un progetto marmellata senza senso logico, la gente non capirebbe. Sono il sogno proibito di tanti e troppi. Non vi salvate il culo con la mia faccia”, conclude Cateno De Luca.

