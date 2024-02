È reggino lo studio di architettura che ha vinto il concorso “Progetta con Wavin la sostenibilità e il comfort ambientale”!

StrettoWeb

Un premio di rilievo come un soggiorno presso un Klima Hotel 4 stelle in una nota località montana, ma anche e soprattutto il vanto di aver dato lustro alla città di Reggio Calabria. Sì perché per conquistare il gradino più alto del podio nel contest “Progetta con Wavin la sostenibilità e il comfort ambientale”, lo studio reggino AEC dell’architetto Domenico Tripodi ha dovuto superare la concorrenza di oltre 30 progettualità realizzate da professionisti provenienti da ogni angolo d’Italia.

La villa unifamiliare a energia quasi zero (NZEB), selezionata dopo un’attenta valutazione da una giuria composta da esperti del settore, ha infatti evidenziato la migliore complessità progettuale, oltre a un’elevato comfort abitativo ottenuto grazie alla presenza concomitante di più tecnologie.

Il fabbricato oggetto della progettualità è un edificio indipendente, a carattere residenziale, ubicato nel comune di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. L’obiettivo dello studio AEC è stato massimizzare l’efficientamento energetico e il comfort ambientale, grazie a una perfetta integrazione tra il “sistema edificio” e il sistema impiantistico. Per raggiungere il risultato è stato necessario ricorrere alla tecnologia del BIM (Building Information Modeling), che ha permesso di progettare in modo ancor più rapido e preciso sia l’impianto di climatizzazione a pompa di calore, collegato a un sistema radiante a pavimento, che il sistema di ventilazione meccanica controllata con batteria di deumidificazione.

“Sicuramente uno tra i motivi che ci ha permesso di vincere questo prestigioso concorso è la nostra attitudine a lavorare in BIM, strumento che utilizziamo con profitto fin dal 2017 e che nel corso degli anni ci ha regalato grandi soddisfazioni”, spiega l’architetto Domenico Tripodi, fondatore dello studio AEC di Reggio Calabria. “L’attività prevalente del nostro studio è basata sull’edilizia civile, sia per quanto riguarda i privati, che le aziende e gli enti pubblici. Forniamo ai nostri clienti una progettazione integrata e coordinata attraverso l’uso del Building Information Modeling e per raggiungere questo obiettivo abbiamo voluto investire sia in attrezzature e strumentazioni all’avanguardia che in risorse umane, in modo da poter disporre di figure professionali altamente specializzate che possano seguire nel migliore dei modi tutte le fasi della progettazione”.

In piena linea con il titolo del contest, organizzato da Wavin Italia per sensibilizzare i professionisti che operano nel settore edile e dell’impiantistica meccanica sull’importanza della “progettazione sostenibile”, l’architetto Tripodi sottolinea quanto sia importante questo tema anche in ottica futura. “La sostenibilità rappresenta il futuro e il futuro si crea con le azioni che facciamo nel presente. Ecco perché un buon progetto fatto oggi, caratterizzato da soluzioni sostenibili sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello sociale, passando per quello ambientale, può determinare un domani molto più sostenibile per tutti noi”.

Alla progettualità ha contribuito in maniera determinante l’operato del giovane ingegnere reggino Francesco Favasulli, che dedica la vittoria sia allo studio AEC che alla sua famiglia. “Ringrazio i titolari dell’azienda di cui faccio parte perché mi hanno dato la possibilità di mettere in pratica le mie competenze teoriche in ambito BIM, oltre naturalmente ai miei genitori che mi hanno sempre supportato durante il mio percorso di studio”. I ringraziamenti dell’architetto Tripodi sono invece per tutte le persone che fanno parte del suo studio professionale. “Dedichiamo questa vittoria di prestigio a tutta la nostra squadra, che ogni giorno opera con impegno e professionalità per costruire i successi dello studio”.

