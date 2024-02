Domotek Volley formato Final Four! Sconfitta anche Cambopasso, è festa al PalaCalafiore

StrettoWeb

Chi ben comincia è, solitamente, a metà dell’opera. Ma ciò che il famoso adagio non racconta e che poi, l’opera la si deve pure completare. E quella è la parte più difficile. Soprattutto se il livello è alto tanto quanto la posta in gioco. Dopo aver battuto Grottaglie nella sfida inaugurale del raggruppamento, la Domotek Volley affrontava questa sera, davanti al nutrito pubblico del PalaCalafiore, i Devils di Campobasso.

Un girone infernale quello dei reggini con le primatiste dei gironi G e H anch’esse imbattuta in stagione, come la squadra di coach Polimeni. Una sfida tra eccellenze della categoria che metteva in palio un posto nelle Final Four di Coppa Italia. Pass staccato da capitan Laganà e compagni che dopo aver battuto Grottaglie, eliminata dopo il secondo ko contro Campobasso, hanno sconfitto anche i molisani nella sfida fra le due vincitrici che ambivano a un posto nella fase successiva del torneo, quella in cui continuare ad alimentare il sogno di vincere il torneo.

La Domotek Volley, trascinata dal pubblico del PalaCalafiore che ha risposto presente agli appelli dei reggini in settimana, si è imposta sull’EnergyTime Spike Campobasso al tie-break. Partita tiratissima, equilibratissima, ribattuta colpo su colpo: la Domotek rincorre per due volte, ma poi si aggiudica l’ultimo set per 15-8. Il primo è degli ospiti, che vincono per 19-25; poi pareggiano i reggini (25-15), nuovo sorpasso (21-25) e altro pari (25-10), prima dell’ultimo e vittorioso set da parte della Domotek.

