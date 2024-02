Dolore a Messina: 42enne di Tortorici muore a Praga

StrettoWeb

Una tragedia ha scosso Messina e più nello specifico Tortorici, Comune di quasi 5 mila abitanti dell’hinterland peloritano. Stefano Iuculano, uomo di 42 anni, è morto mentre si trovava a Praga. Grande dolore nella comunità, a tal punto che amici e parenti hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutare la famiglia nelle spese per il rientro della salma in Italia e per i funerali.

Ecco il testo che accompagna la richiesta di raccolta fondi sul sito gofundme. “La notizia della prematura scomparsa del Caro Stefano Iuculano ha lasciato senza parole e con un’infinità tristezza l’intera comunità. Come suoi amici, ci sentiamo in dovere di organizzare questa raccolta fondi da destinare alla famiglia, in maniera tale da contribuire alle spese che dovranno affrontare essendo che è venuto a mancare all’estero. Un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di una persona amica di tutti” scrivono i promotori dell’iniziativa”. Al momento sono state effettuate oltre 300 donazioni, per un incasso di più di 8.500 euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.