Disservizi sulla rete Vodafone in tutta Italia

Problemi sulla rete Vodafone in tutta Italia. Moltissime le segnalazioni degli utenti – come rileva anche il sito specializzato Downdetector – che hanno lamentato disservizi soprattutto per quel cha riguarda la navigazione internet e il funzionamento di WhatsApp.

Secondo Downdetector, segnalazioni di problemi anche per le reti di Poste Mobile, che poggia sulla rete Vodafone, e Ho. Mentre il sito indica segnalazioni di possibili disservizi per Tim, WindTre e Iliad.

Vodafone si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G. L’azienda comunica “di esser prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi“.

