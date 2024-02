De Luca: “difendiamo l’ospedale di Taormina, no alle passerelle politiche”

StrettoWeb

“Il Consiglio Comunale si è riunito con urgenza stasera per esprimere un chiaro e unanime “NO” alla chiusura della cardiochirurgia pediatrica a Taormina“, è quanto afferma il sindaco Cateno De Luca. “Stasera abbiamo ribadito la ferma opposizione a questa decisione. Come Amministrazione, abbiamo messo in atto tutte le azioni necessarie per difendere il nostro ospedale. Abbiamo assistito a troppe passerelle politiche in questi anni e ancor più recentemente. È positivo che un europarlamentare abbia mostrato interesse a verificare la realtà del nostro nosocomio, ma ci piacerebbe che la questione venisse affrontata allora anche in sede di Parlamento europeo. Le passerelle politiche fine a sé stesse non sono ciò di cui abbiamo bisogno“, rimarca De Luca.

“Vogliamo azioni concrete e decisioni che preservino i servizi essenziali per la salute dei nostri cittadini. Ci aspettiamo da questo governo regionale che ha i suoi esponenti in maggioranza una presa di posizione concreta. Se oggi siamo in questa situazione è perché la sanità Siciliana da anni è gestita come un bancomat. Il caso di Taormina purtroppo non è l’unico. In tutta la Sicilia registriamo un depotenziamento dei presidi ospedalieri. Mi sono imposto il profilo istituzionale fino ad oggi rispetto a questo tema. È ovvio che però il termine sta per scadere. Non sono disposto ad aspettare oltre o guardare in silenzio tutte le anomalie che stanno emergendo. Il mio ringraziamento oggi al Consigliere Passalaqua che h proposto quest’ordine del giorno che ho condiviso e tutto il Consiglio comunale per la sensibilità. Questa è una battaglia che appartiene a tutti noi e che condurremo insieme“, conclude De Luca.

