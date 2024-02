L’ex Juve Dani Alves condannato: pena in carcere per stupro

StrettoWeb

Si è concluso il processo per l’ex terzino di Barcellona e Juventus Dani Alves e per lui è arrivata la pesante condanna: 4 anni e mezzo da scontare in carcere per stupro. Il calciatore brasiliano era accusato di violenza sessuale per aver abusato di una ragazza di 23 anni nel bagno dell’area riservata della discoteca Sutton di Barcellona il 30 dicembre 2022.

Ora per lui è arrivata la condanna. Oltre ai 4 anni e mezzo di carcere, il Tribunale di Barcellona ha disposto anche a 5 anni di libertà vigilata, dopo la fine della pena, e 9 anni di obbligo di allontanamento ad almeno 1 km di distanza dal domicilio della vittima, oltre a 150.000 euro di risarcimento dei danni.

