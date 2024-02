“Cuore pieno di dolore per Varapodio, il mio paese bello e accogliente non merita questa violenza”

“Ogni tipo di violenza va condannata collettivamente. Quello che è accaduto a Varapodio, mio paese natale, ai danni di un giovane Parroco Giovanni Rigoli prima a metà gennaio con un’aggressione, botte e insulti in chiesa, sabato invece il rogo alla sua auto parcheggiata davanti all’oratorio, è qualcosa che nel mio paese non era mai accaduto prima. Un atto vigliacco da condannare che offende tutti noi varapodiesi la Calabria“. E quanto dichiara ai microfoni di StrettoWeb, Carlo Rositani.

“E col cuore pieno di dolore leggo la notizia avvenuta nel mio paese natale Varapodio, il paese dove io ho vissuto la mia infanzia, un paese dove la gente ti sorride, ti abbraccia, ti saluta se ti incontra per le viuzze del paese, ti abbraccia con un sorriso. Un bel paese il mio paese, tenuto bene da un’ottima Amministrazione Comunale, un fiore all’occhiello per tutti noi varapodiesi sparsi per il mondo e per i calabresi. Un paese dove la gente vive serenamente e in pace. E in quella bella Chiesa di Varapodio io ho dei ricordi meravigliosi e in quell’oratorio quanti volti di giovani bambini mi appaiono adesso di ricordi nella mente a giocare o intenti ad apprendere il catechismo per la Prima Comunione. E mentre scrivo leggo su Facebook dalla pagina del Sindaco Dottor Orlando Fazzolari che ha convocato per il pomeriggio di oggi un Consiglio straordinario all’ordine del giorno: “Solidarietà al Parroco di Varapodio e ferma condanna contro il vile gesto intimidatorio subito il giorno 3 febbraio 2024 nei pressi della Canonica, in danno della propria autovettura”.

“Rimango fermo – prosegue Rositani, papà di Maria Antonietta – a pensare come si possa offendere umiliare minacciare alzare le mani contro una donna, un bambino, un anziano a un Sacerdote che è un nostro fratello che ci parla, ci racconta, ci abbraccia e ci ama amando tutti noi con la parola di Dio, Dio nostro Signore. Si un atto vile e disumano e va condannato da tutta la parte sana dell’umanità. Condanniamo chiunque usi violenza contro chiunque!”.

“La non violenza è il primo articolo della mia fede. E’ anche l’ultimo articolo del mio credo (Mahatma Gandhi)”

“Più amore è bello

Mai violenza alla vita

Papà Carlo”.