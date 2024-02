Crotone, solo pari nel big match: 0-0 col Benevento

StrettoWeb

Finisce 0-0 il big match del girone C di Serie C tra Crotone e Benevento. Le due squadre stazionano in zona playoff, ma il pari non accontenta nessuna delle due. Per entrambe infatti si allontana la seconda posizione, mentre la prima è ormai ampiamente compromessa. Con questo risultato, così cambia la classifica.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 54 Picerno 45 Avellino 44 Benevento 44 Casertana 43 Casertana 41 Taranto 41 Crotone 41 Sorrento 36 Giugliano 36 Audace Cerignola 35 Latina 34 Messina 32 Potenza 31 Catania 31 Foggia 26 Monopoli 23 Virtus Francavilla 21 Turris 21 Brindisi 16 Monterosi 16

