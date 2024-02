Crotone, mezzo pesante urta cestello elevatore: operaio si schianta al suolo

StrettoWeb

Ancora un altro incidente sul lavoro che si aggiunge alla lunga lista di tragedie che stanno colpendo la Calabria: dopo la morte di un operaio albanese a Frascineto, schiacciato da una lastra di cemento, un altro lavoratore ha sfidato la morte sulla ss106 jonica. L’episodio è accaduto a Torre Melissa, in provincia di Crotone: un autoarticolato in transito ha urtato il cestello elevatore sul quale si trovava il 32enne, N. C., impegnato nello svolgimento delle sue mansioni.

L’uomo, titolare di una ditta di illuminazione, è caduto al suolo ferendosi gravemente. Immediati i soccorsi che lo hanno trasferito presso l’Ospedale di Catanzaro dove si trova in Rianimazione. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo pesante avrebbe colpito il braccio meccanico, forse non accorgendosi della segnaletica presente, facendo schiantare il giovane a terra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.