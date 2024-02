Crotone Imprese incontra il Questore: “sportelli d’ascolto per le vittime di racket”

StrettoWeb

Mercoledì 28 febbraio, nel corso di un incontro per saluti Istituzionali e presentazione delle attività del Coordinamento Crotone Imprese al Sig. Questore di Crotone Dott. Marco Giambra si è avviata una prima interlocuzione sui temi che riguardano le P.M.I. della provincia di Crotone. La riunione ha visto la partecipazione del Coordinatore di Crotone Imprese Alfio Pugliese e del Direttore Generale FenImprese Nazionale l’Ing. Andrea Esposito.

Durante l’incontro, sono stati affrontati diversi temi di grande rilevanza per il territorio Crotonese. In particolare, si è discusso approfonditamente sulla sicurezza, con un focus specifico su questioni cruciali come l’usura e il racket.

Il Coordinatore di Crotone Imprese, Alfio Pugliese , ha sottolineato l’importanza di affiancare gli imprenditori che decidono di denunciare, al fine di migliorare le condizioni territoriali e contrastare fenomeni di illegalità diffusa proponendo l’avvio di sportelli di ascolto per gli imprenditori vittime di attività criminali di vario genere in tutte le sedi delle Associazioni che fanno parte del Coordinamento Crotone Imprese.

L’incontro ha confermato l’impegno delle parti coinvolte nel promuovere un clima di legalità e sicurezza. Pertanto, si è ribadita la necessità di collaborazione tra le istituzioni, le imprese e le forze dell’ordine per contrastare efficacemente ogni forma di criminalità. Inoltre, si è dedicato ampio spazio allo sviluppo del territorio di Crotone, con particolare attenzione al tema della bonifica e ai possibili appetiti della criminalità organizzata.

Gli intervenuti hanno concordato sull’importanza di affrontare e risolvere le problematiche legate a questo settore, con lo scopo di garantire uno sviluppo sostenibile per essere attrattori di nuovi investimenti nel nostro territorio già profondamente provato nel corso degli anni da diverse crisi.

Il Sig. Questore Dott. Marco Giambra, ha assicurato il suo impegno continuativo nella gestione e risoluzione delle questioni legate alla sicurezza della comunità Crotonese, confermando la collaborazione sinergica con le parti coinvolte. Si è deciso di programmare ulteriori incontri di questo tipo per continuare a monitorare e affrontare le questioni cruciali del territorio crotonese, con l’obiettivo di costruire una comunità più sicura, legale e prospera.

