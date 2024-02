Crotone, clamoroso harakiri alla prima di Baldini: il Foggia la ribalta tra 88′ e 91′

StrettoWeb

E’ amara, amarissima, la prima partita di Silvio Baldini a Crotone dopo il suo arrivo in seguito all’esonero di Zauli in settimana. A Foggia, un harakiri clamoroso in pieno finale. Una sconfitta per 2-1 arrivata proprio negli ultimi minuti, con risultato in piena gestione. Una mazzata psicologica che non ci voleva per una compagine che aveva assoluto bisogno di una scossa dopo il cambio in panchina.

La partita. In seguito alle reti bianche all’intervallo, il gol che sblocca il match è di Zanellato, all’ora di gioco. Quando la gara volge verso la conclusione, sale in cattedra l’esterno Silvestro, che mette a segno il pari all’88’ e l’incredibile gol vittoria tre minuti più tardi, al 91′. Così per il Crotone si consuma la beffa pazzesca. Ora la classifica comincia a preoccupare e per i rossoblu è forse ora di cominciare a guardarsi dietro.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 58 Benevento 51 Picerno 50 Taranto 49 Avellino 49 Casertana 47 Crotone 43 Latina 41 Sorrento 39 Giugliano 39 Audace Cerignola 38 Acr Messina 36 Potenza 35 Foggia 35 Catania 34 Turris 28 Monopoli 24 Virtus Francavilla 23 Monterosi Tuscia 20 Brindisi 17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.