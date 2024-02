Il Crotone frena ancora: pari per 1-1 a Sorrento

StrettoWeb

Terza gara a secco di vittorie per il Crotone, che ha ottenuto un pari per 1-1 nel difficile campo del Sorrento, che solo qualche giorno fa ha sbancato Avellino e che si trova solo a -4 dai pitagorici. Con questo risultato la squadra di Zauli stacca la Casertana e aggancia il Benevento, ma le squadre in vetta devono giocare tutte tranne la capolista Juve Stabia. A passare in vantaggio era stata comunque la compagine rossoblu, con Tribuzzi, ma a ridosso dell’intervallo l’ex Reggina De Francesco ha trovato il pari su rigore.

Classifica Serie C

Juve Stabia 51

Picerno 42

Avellino 41

Benevento 40

Crotone 40

Casertana 39

Taranto 38

Sorrento 36

Audace Cerignola 35

Giugliano 33

Latina 31

Catania 30

Potenza 29

Messina 29

Foggia 26

Monopoli 23

Virtus Francavilla 21

Turris 21

Brindisi 16

Monterosi Tuscia 15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.