Crotone, altro pareggio: strappato lo 0-0 in casa del Picerno

Altro pari, il terzo di fila. Secondo 0-0 consecutivo per il Crotone, che ottiene un punto in casa della vice capolista Picerno. Non si scuote, la squadra di Zauli, entrata in un vortice di risultati così così, con quattro pari e una sconfitta nelle ultime cinque. Ampiamente compromessa la prima posizione, si allontana anche la seconda, con il Picerno a 49.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 55 Picerno 49 Taranto 45 Avellino 45 Benevento 44 Casertana 44 Crotone 42 Latina 37 Sorrento 36 Giugliano 36 Audace Cerignola 36 Messina 35 Potenza 32 Catania 31 Foggia 26 Turris 25 Monopoli 23 Virtus Francavilla 22 Brindisi 17 Monterosi 16

