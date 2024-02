Crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze: 2 operai morti, si cercano dispersi

StrettoWeb

L’ennesima tragedia sul lavoro che sconvolge l’Italia intera: un crollo si è verificato nel cantiere in cui sorgerà il nuovo supermercato Esselunga in via Mariti a Firenze. Secondo i primi accertamenti, un muro di contenimento del nuovo edificio sarebbe crollato poco prima della nove travolgendo gli operai presenti. Le forze dell’ordine presenti sul posto sono già al lavoro per la conta dei danni: al momento, il bilancio è di due vittime mentre altri 6 o 7 operai risultano dispersi.

I Vigili del Fuoco sono impegnati nelle ricerche tra le macerie: a darne notizia è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social: “il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia”.

