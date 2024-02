Covid: “archiviazione per tutti gli indagati contrari al vaccino”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, dopo la pubblicazione del Massimario della Corte di Costituzione, sul tema Covid e processi, ha chiesto, con un intervento oggi su La Verità, “la immediata archiviazione per tutti gli indagati e imputati perché contrari al siero”.

“Dopo quanto è ufficialmente emerso con la pubblicazione, sulla Nuova bussola quotidiana, del Massimario del 2021, promosso dalla Corte di Cassazione, con il quale di fatto, si indirizzavano i giudici italiani che dovevano trattare le denunce sui vaccini, è assolutamente doverosa una revisione di tutte le sentenze già emesse al riguardo o almeno una archiviazione immediata per tutti i procedimenti giudiziari in corso che vedono ingiustamente indagati e imputati, a vario titolo, soggetti diversi che hanno civilmente protestato contro le misure repressive e autoritarie e quanti si sono rifiutati di farsi inoculare o di somministrare ad altri il siero sperimentale”.

“In alto c’era chi aveva dato ‘consigli'”

“Quello che continua ad emergere e succedere è preoccupante. Conferma tutto quello che per tre anni, subito dopo l’inizio della grande tragedia con le prime morti improvvise e inspiegabili dei primi mesi del 2021, abbiamo, insieme a La Verità e pochissimi altri, sempre denunciato. Insieme al giornale di Belpietro e De’ Manzoni, simbolo di questa importante e coraggiosa campagna, abbiamo sempre fatto opera di informazione corretta, prevenzione e chiesto che venisse fatta giustizia”.

“Mentre continuiamo ogni giorno a operare per questi importanti obiettivi a tutela dei diritti, della giustizia e della salute delle persone, oggi scopriamo che quella giustizia che abbiamo invocato di continuo non sarebbe mai arrivata perché c’era chi, in alto, aveva deciso e dato ‘consigli’ precisi ai giudici chiamati a pronunciarsi sulle denunce relative ai danni del siero! E lo aveva fatto basandosi purtroppo su informazioni errate e prive, in alcuni casi, di un fondamento scientifico”.

Covid, “quello che si è scritto sui vaccini”

“Si è scritto di vaccini sicuri ed efficaci, di contagi evitati grazie alla puntura, di eventi avversi rarissimi e lievi, di obbligo giusto e costituzionale. A chi ha scritto queste cose (in gran parte non vere) bisognerebbe oggi chiedere conto, chiamandoli a rispondere e chiarire il loro operato. Sono personalmente convinto che anche gli autori del Massimario 2021 siano stati indotti in errore dalle indicazioni (sbagliate e, in diversi casi, non supportate da alcuna, certa evidenza scientifica) che venivano fornite dai cosiddetti esperti scientifici. In un Paese civile e in uno Stato di diritto questo dovrebbe subito avvenire, dopo quello che è successo e continua, purtroppo, drammaticamente ad accadere ogni giorno”, conclude Corbelli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.