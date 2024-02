Il Cosenza riacciuffa il Modena e strappa un buon punto: è 1-1

StrettoWeb

Non vince, ma non perde, mantenendo alta autostima e morale, ma soprattutto mantenendo l’importante striscia positiva che va ormai avanti da diverse settimane. Secondo 1-1 di fila per il Cosenza, che strappa il pari nel non semplice campo di Modena, casa della squadra canarina, che stazione in zona playoff. Così i rossoblu mantengono le distanze dalle zone pericolose (primo obiettivo della società) e non mollano quelle per gli spareggi promozione.

Allo stadio “Braglia” il botta e risposta è nel primo tempo, in pochi minuti. Va in vantaggio la compagine di casa con Gliozzi (calabrese, di Siderno) al quarto d’ora, pareggia dopo dieci minuti il solito Gennaro Tutino, che incorna benissimo di testa un cross dalla destra, anticipando i difensori. Nella ripresa, nonostante diverse occasioni ambo le parti, il risultato non cambia. Nel finale, cartellino rosso per il rossoblu Marras, a causa di un intervento scomposto su un avversario. L’arbitro è stato richiamato al Var per la decisione.

Modena-Cosenza 1-1, il tabellino

MARCATORI: 16′ Gliozzi, 23′ Tutino

MODENA: Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi, Battistella (87′ Bozhanaj), Gerli, Santoro (79′ Cotali), Corrado (79′ Magnino); Gliozzi, Abiuso (64′ Di Stefano). A disposizione: Vandelli, Gagno, Pergreffi, Vukusic, Tremolada, Bozhanaj, Mondele. Allenatore: Bianco.

COSENZA: Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon (87′ Voca), Praszelik; Marras, Mazzocchi (87′ Fontanarosa), Tutino (90 + 3′ Crespi); Forte (81′ Florenzi). A disposizione: Lai, Marson, D’Orazio, Cimino, Calò, Viviani, Antonucci, Canotto. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Giacomo Camplone della sezione di Pescara. Assistenti: Salvatore Affatato di VCO e Stefano Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale Samuele Andreano di Prato. VAR: Lorenzo Maggio di Lecco. AVAR: Salvatore Longo di Paola.

NOTE: Spettatori 9.078, abbonati 6.247, tifosi squadra ospite: 1.015. Espulsi: Marras. Ammoniti: Ponsi, Mazzocchi, Frabotta, Zaro, Zuccon, Riccio. Angoli: 2-1. Recupero: 1′ pt – 6′ st.

Risultati Serie B, 24ª giornata

Cittadella-Parma 1-2

Cremonese-Reggiana 1-1

Feralpisalò-Palermo 1-2

Modena-Cosenza 1-1

Sudtirol-Venezia 0-3

Classifica Serie B

Parma 51 Cremonese 45 Como 45 Venezia 44 Palermo 42 Cittadella 36 Catanzaro 35 Modena 33 Brescia 32 Reggiana 30 Cosenza 29 Bari 27 Pisa 27 Sampdoria 27 Sudtirol 27 Ascoli 22 Ternana 21 Feralpisalò 21 Spezia 21 Lecco 20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.