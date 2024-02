Cosenza, che peccato! Il Pisa pareggia al 96′ in 10 uomini

StrettoWeb

Ci aveva preso gusto, il Cosenza. E per questo è un gran peccato. A 30 secondi dalla terza vittoria di fila e dal -2 ai playoff, ma nulla da fare: al San Vito-Marulla è 1-1 con il Pisa che – in dieci uomini – raggiunge i calabresi al 96′. A Tutino risponde Caracciolo. Il rammarico è grande, oltre che per il minuto in cui è arrivato il pari, anche per il fatto che gli ospiti fossero rimasti in dieci.

La partita. La possibile svolta della sfida è al 45′, con Calabresi che si becca il secondo giallo e lascia i toscani in dieci per tutta la ripresa. Il Cosenza, almeno inizialmente, non ne approfitta, anzi è la squadra ospite ad andare a un passo dal vantaggio, con un rigore assegnato ma poi tolto dal Var. E’ qui che Micai e compagni hanno uno scatto d’orgoglio e trovano il gol con la zampata di Tutino che incrocia: palo-rete ed esultanza sotto la Curva. Quando la compagine di Caserta stava per pregustare l’ottimo risultato, ecco però il pari di Caracciolo con una zampata dentro l’area. Il rimpianto rimane: il Cosenza fa solo 1-1 ma è comunque a -3 dai playoff.

Cosenza-Pisa 1-1, il tabellino

MARCATORI: 62′ Tutuni, 90+ 4′ Caracciolo

COSENZA: Micai; Gyamfi (65′ Viviani), Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon (55′ Voca), Praszelik (46′ Calò); Marras, Mazzocchi, Florenzi (55′ Forte); Tutino (77′ Antonucci). A disp. : Marson, Lai, D’Orazio, Occhiuto, Barone, Fontanarosa, Crespi, Novello. All. : Caserta

PISA: Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Barbieri; Marin (82′ Torregrossa), Tourè; Arena (46′ Beruatto), Valoti (63′ Piccinini), Moreo (75′ Veloso); Mlakar (82′ Masucci). A disp. : Campani, Vukovic, Leverbe, Hermannsson, Trdan, Raychev, Barberis. All. : Aquilani

ARBITRO: Kevin Bonacina della Sezione A.I.A. di Bergamo, primo assistente: Francesco Cortese della Sezione A.I.A. di Palermo, secondo assistente: Fabrizio Aniello Ricciardi della Sezione A.I.A. di Ancona, quarto ufficiale: Alfredo Iannello della Sezione A.I.A. di Messina, Var: Massimiliano Irrati della Sezione A.I.A. di Pistoia, Avar: Gianpiero Miele della Sezione A.I.A. di Nola

NOTE: Spettatori: 5.856. Abbonati: 794. Tifosi squadra ospite: 234. Espulsi: Calabresi. Ammoniti: Calabresi, Praszelik, Calò, Tutino, Forte, Veloso. Angoli: 4–3. Recupero: 2′ pt – 6′ st

Risultati Serie B, 23ª giornata

Brescia-Cittadella 2-0

Cosenza-Pisa 1-1

Parma-Venezia 1-1

Reggiana-Feralpisalò 1-1

Spezia-Catanzaro 1-1

Classifica Serie B

Parma 48 Venezia 41 Cremonese 41 Palermo 39 Como 39 Cittadella 36 Catanzaro 35 Brescia 32 Modena 31 Reggiana 29 Cosenza 28 Bari 27 Pisa 27 Sampdoria 26 Sudtirol 24 Ascoli 22 Ternana 21 Feralpisalò 21 Spezia 21 Lecco 20

