Cosenza-Catanzaro, è già febbre derby: vola la prevendita

StrettoWeb

Tour de force in Serie B. Dopo le gare del weekend, si torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Cosenza e Catanzaro però, quantomeno le due tifoserie, volgono già lo sguardo al match di domenica prossima, il derby di Calabria. La sfida si giocherà al “San Vito-Marulla”, nove giorni dopo l’anticipo tra i rossoblu e la Sampdoria giocato dopo la grande celebrazione per i 110 anni di storia del club ora di Guarascio.

E se da parte del Catanzaro c’è l’entusiasmo per la bella vittoria di Cittadella, sul fronte dei lupi è arrivata la sconfitta interna proprio contro la Samp di Pirlo – che ha rovinato la festa di compleanno rossoblu – ma nonostante questo l’entusiasmo e la passione sono ai livelli massimi. Per questo, a solo un’ora dall’apertura della prevendita per il derby, sono stati staccati oltre 3 mila biglietti per il derby del “San Vito Marulla”. A questi ritmi è alta la probabilità che si raggiunga un nuovo record, a una settimana di distanza dagli oltre 14 mila di venerdì scorso.

L’attesa è grande anche perché la sfida manca da tanto. In assoluto, da 7 anni; in Serie B addirittura da oltre 30. Così come all’andata, al Ceravolo, anche domenica a Cosenza sarà grande festa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.