Cosenza-Catanzaro, incredibile al Marulla: lo stadio è sold out!

Incredibile, pazzesco, clamoroso. Al Cibali? No, al San Vito-Marulla. A poco più di 24 ore dall’apertura della prevendita per il derby di Calabria di Serie B tra Cosenza e Catanzaro, infatti, l’impianto della città bruzia risulta… sold out! A comunicarlo è lo stesso club rossoblu sui social: “Attualmente lo stadio Marulla risulta esaurito. Nella giornata di venerdì saranno rimessi in vendita i posti (quantità limitata) di cui gli abbonati non avranno nel frattempo esercitato la prelazione. Ricordiamo che la prelazione è possibile entro le ore 20:00 di giovedì. La vendita del settore ospiti inizierà dopo la riunione del GOS in programma domani”, si legge.

Un traguardo bellissimo, prevedibile sì ma fino a un certo punto. Il derby tra le due squadre torna a distanza di 7 anni e l’attesa è dunque lunghissima. Se pensiamo all’ultimo confronto in Serie B, invece, parliamo di un’altra era: oltre 30 anni fa. Per questo la sfida di domenica (fischio d’inizio ore 16.15) – che già di per sé non è vissuta come le altre, da entrambe le parti – assume un significato particolare. La classifica, tra l’altro, è un elemento in più: il Cosenza crede ancora ai playoff, il Catanzaro vuole invece mantenerli.

Stasera si scende in campo per il turno infrasettimanale

In tutto ciò, non è da dimenticare (non ditelo agli allenatori) che le compagini calabresi scenderanno in campo – come tutte – questa sera per il turno infrasettimanale. Il Cosenza va in casa della capolista Parma, per un impegno proibitivo, mentre il Catanzaro ospita il Bari.

